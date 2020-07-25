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"توعية وتعقيم".. حملة للهلال الأحمر المصري في محطة مصر (صور)

08:27 م السبت 25 يوليه 2020
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كتب- أحمد جمعة:

أجرى فرق الهلال الأحمر المصري، أمس الجمعة، عمليات التطهير والتعقيم وحملة توعية صحية شاملة بمحطة مصر بميدان رمسيس؛ لمواجهة عدوى انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال بيان للهلال الأحمر، اليوم، إنه تم توزيع الكمامات والكحول وأدوات الحماية من قبل فريق الهلال الأحمر طبقا للإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.

وأوضح البيان أن الهلال الأحمر المصري منذ بداية أزمة فيروس كورونا دشن غرفة عمليات الدعم، والهدف منها الوصول إلى كل المتأثرين بتداعيات فيروس كورونا سواء من المصابين أو الأطقم الطبية وغيرهم، مضيفًا أن الهلال الأحمر يحاول بشكل مستمر إيجاد طريقة تواصل فعالة للمستفيدين بالهلال الأحمر المصري على مدار الساعة.

فرق الهلال الأحمر فيروس كورونا محطة مصر

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