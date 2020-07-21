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للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير مستشفى سانت كاترين

02:30 م الثلاثاء 21 يوليه 2020
للارتقاء بجودة الخدمات الصحية.. مدبولي يتفقد أعمال تطوير مستشفى سانت كاترين

الدكتور مصطفي مدبولي

كتب- محمد غايات:

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والوفد المرافق له، اليوم الثلاثاء، أعمال التطوير الجاري تنفيذها بمستشفى سانت كاترين.

واستمع مدبولي إلى شرح من الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، حول الموقف التنفيذي لأعمال التطوير التي تتم بالمستشفى لرفع كفاءته؛ سعياً لتطابق الكود الخاص بمنظومة التأمين الصحي الشامل ومعايير الاعتماد والجودة؛ حيث من المقرر الانتهاء من أعمال التطوير بنهاية العام الحالي.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن المستشفى يسهم في تقديم الخدمات الصحية لأهالي المنطقة، موضحة أنه يتضمن 21 سريراً (12 سرير إقامة - 4 عناية مركزة - 5 حضانات)، إلى جانب قسم الاستقبال والطوارئ الذي يضم سريرين للإنعاش، و3 أسرّة ملاحظة، وسريرين للفرز، وسرير عزل، فضلاً عن قسم العيادات الخارجية الذي يضم 7 عيادات وصيدلية مركزية، وأقسام العناية المركزة، والمعامل، والغسيل الكلوي الذي يضم 5 ماكينات، وكذا قسم الأشعة الذي يضم الأشعة العادية والمقطعية.

وتمت الإشارة إلى أنه يجري كذلك تطوير وحدتي طب أسرة بمنطقتي الطرفة والأسباعية ومن المقرر الانتهاء منهما في أكتوبر ٢٠٢٠.

وأشاد رئيس الوزراء بما يتم من أعمال تطوير، مؤكدًا أن الدولة تضع الارتقاء بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين على أجندة أولوياتها.

وقام الدكتور مصطفى مدبولي والوفد المرافق له بجولة مفتوحة في وسط مدينة سانت كاترين، تفقد خلالها الملعب، ومسجد الوادي المقدس.

ووجه رئيس الوزراء بوضع تصور لتطوير هذه المنطقة التي تعد مركز المدينة؛ لتصبح نقطة تجمع لزوارها للسهر ليلاً وقضاء وقت ترفيهيّ، وتزويدها بالخدمات؛ مثل المطاعم ومحلات بيع المنتجات البدوية، لافتاً إلى أن هذا التصور يشبه نماذج موجودة في عدة أماكن تاريخية بالبلدان العربية، الأمر الذي يجعلها تسهم في دفع الحركة السياحية، وإضافة ميزة نسبية لمدينة سانت كاترين.

مصطفى مدبولي تطوير مستشفى سانت كاترين الخدمات الصحية

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