الأوقاف: صرف مكافأة لمديرية القاهرة لبيعها 500 صك أضحية

كتب - محمود مصطفى:

أعلنت وزارة الأوقاف، تحقيق مديرية أوقاف القاهرة الـ 500 صك الأولى في مشروع صكوك الأضاحي، كثاني مديرية تحقق هذا الرقم.

وقرر الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة قدرها 20 ألف جنيه للقائمين على المشروع بمديرية أوقاف القاهرة ، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين بعد تحويلها إلى أضاحي.

وطالبت وزارة الأوقاف، مديرية القاهرة بتقديم صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ 500 صك في موعد أقصاه الأحد المقبل، مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.