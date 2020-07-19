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استعدادًا لعيد الأضحى.. "الري" ترفع حالة الاستنفار للتعامل مع الحالات الطارئة

01:33 م الأحد 19 يوليه 2020
استعدادًا لعيد الأضحى.. "الري" ترفع حالة الاستنفار للتعامل مع الحالات الطارئة

الدكتور محمد عبد العاطي وزير الري

كتب- أحمد مسعد:

أعلنت وزارة الموارد المائية والري، رفع حالة الاستنفار مطلع الأسبوع الجاري، استعدادًا لعيد الأضحى المبارك، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري.

وقال المهندس عبد اللطيف خالد، رئيس مصلحة الري بوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة شكلت غرف عمليات مركزية؛ لرصد وتتبع عمليات البناء المخالف، خلال فترات العيد، مشيرًا إلى استمرار عمليات إزالة الأعمال المخالفة وفقًا للقانون.

وأضاف خالد، في تصريح خاص أدلى به إلى "مصراوي"، أنه تم توجيه كل رؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوجه البحري والقبلي، بضرورة المرور على السحارات والجسور، لافتًا إلى التأكد من عدم حدوث اختناقات مائية بالترع.

وتابع رئيس مصلحة الري بأن الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري كان قد وجه بضرورة الاستعداد بالمعدات للتعامل مع الحالات الطارئة، بالإضافة إلى الالتزام بعملية مراقبة مناسيب المياه.

وأشار رئيس مصلحة الرى إلى استمرار أعمال تطوير الحدائق العامة التابعة للوزارة طبقًا لتوجيهات وزير الري؛ من أجل الحفاظ على صحة المواطنين.

محمد عبد العاطي وزير الري وزارة الري عيد الأضحى

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