شقة بطريقة ميسرة.. "التطوير العقاري" تحدد مقترحات عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك

كتب- محمد عبدالناصر:

عقد مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، اجتماعا اليوم، ناقش مقترحات الغرفة لآلية عمل صندوق دعم وضمان الاستهلاك الذي أطلقته وزارة المالية وحددت مجموعة من المقترحات تمهيدا لتقديمها للجهات المعنية.

وقال المهندس طارق شكري، رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقاري، إن المقترحات التي تم مناقشتها تضمنت وضع سقف زمني قصير لإجراءات الحصول على تمويل عبر المبادرة، وإخطار العميل وتحديد خطوات واضحة ومحددة ومعلنة لتجنب المشاكل التي يواجهها العملاء حاليا عند الحصول على تمويل حيث يفقد العملاء حاليا الرغبة في الشراء جراء التعقيدات وتأخر الرد.

وأشار إلى أهمية تيسير الإجراءات والمستندات المطلوبة من العميل بتفعيل نظام إقرار المستفيد بصحة البيانات المرفقة وتحمله المسئولية القانونية لصعوبة الحصول على معظم المستندات التي تطلب حاليا كإثبات الدخل وغيره.

وأطلقت وزارة المالية، مبادرة إنشاء صندوق ضمان وتحفيز الاستهلاك يهدف إلى ضم شريحة جديدة من المستهلكين ممن لا يستطيعون شراء عقارات أو سلع معينة، ويتم من خلاله تقديم ضمان لتمويل البنوك لهذه القروض برأسمال 2 مليار جنيه.

وقال شكري، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، شدد على أهمية تيسير الإجراءات وأن تسهم المبادرة في دخول شرائح أخرى لم يكن بمقدورها الاستفادة من المبادرات الحالية لصعوبة الوفاء بالاشتراطات، وبذلك تكون الدولة سعت لتيسير حصول المواطنين على وحدة سكنية أو سلعة بضمان من الحكومة، وبالتالي يحد من تكلفة القرض على العميل ويساهم في تحريك الطلب والاقتصاد.

وأوضح أن المقترحات شملت أيضا زيادة سقف قيمة الوحدات التي تستفيد من المبادرة لأكثر من 2.25 مليون جنيه وهو الحد الحالي لمبادرة تمويل متوسطي الدخل وذلك لاستفادة شرائح جديدة من المبادرة وتحقيق الهدف منها بتنشيط المبيعات.

وأشار إلى أن المقترحات تضمنت تيسير الإجراءات للشركات في تعاملاتها مع الجهات الحكومية والتي تواجه صعوبة فيها حاليا كطلب حصول الشركة على حق رهن وحدات المشروع وذلك بتحديد فترات زمنية قصيرة للحصول على الموافقات لاستفادة عملائها من المبادرة.

وقال إنه يمكن للعملاء الاستفادة من مبادرة السلع المعمرة بضمها إلى الوحدات من خلال توفير وحدات شاملة الأجهزة المنزلية وتقسط على العميل، متابعا: الغرفة ستعد مذكرة بهذه المقترحات تمهيدا لعرضها على المسئولين عن الصندوق عقب إعلان تفاصيل آلية عمله.