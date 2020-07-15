أكثر الكلمات إنتشاراً

حريق إسماعيلية الصحراوي الخطيب ومرتضى منصور سد النهضة التعايش مع كورونا امتحانات الثانوية العامة أسعار الذهب افتتاح الأسمرات 3 محمود رضا الفريق محمد العصار فيروس كورونا الطقس

546 موظفًا بالبرلمان يطلبون نقلهم إلى "الشيوخ"

04:50 م الأربعاء 15 يوليه 2020
546 موظفًا بالبرلمان يطلبون نقلهم إلى "الشيوخ"

مجلس النواب

كتب- مصراوي:

عقدت اللجنة الإدارية والمالية لمجلس الشيوخ اجتماعًا، أمس الثلاثاء، برئاسة المستشار علاء فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية، وبحضور الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، والمستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، وعماد عواد، رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية، فضلًا عن السادة أعضاء الأمانة الفنية للجنة ومعاونيها.

وتم خلال الاجتماع استعراض الطلبات التي تقدم بها العاملون بمجلس النواب للانتقال إلى مجلس الشيوخ، والبالغ عددها (546) طلبًا مقدمًا من شاغلي الدرجات والفئات الوظيفية المختلفة بالمجلس، جميعهم ممن سبق لهم العمل بمجلس الشورى الملغي.

وقررت اللجنة إحالة هذه الطلبات إلى الأمانة الفنية للجنة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها قبل البت فيها، فضلًا عن استعراض الأصول المملوكة لمجلس الشورى الملغي والتي آلت لمجلس النواب، وإجراءات حصرها.

وخلال الاجتماع جرى استعراض الملامح الرئيسية للهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ، بما يمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته الدستورية المقررة بنص المادتين (248، 249) من الدستور والواردة تفصيلًا في قانون مجلس الشيوخ الصادر بالقانون 141 لسنة 2020، وقد خلص الاجتماع إلى قيام الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإعداد مشروع الهيكل التنظيمي لمجلس الشيوخ وفق أعلى المعايير وأحدث التقسيمات الإدارية والهيكلية المتبعة في هذا الشأن.

وفي ختام الاجتماع وجه المستشار وزير شؤون المجالس النيابية شكره وتقديره لأعضاء اللجنة وأمانتها الفنية على جهودهم المبذولة في سبيل إنجاز المهام المنوطة باللجنة خلال الآجال المحددة لها.

مجلس النواب مجلس الشيوخ الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وزارة المالية

الخبر التالى:

بسبب كورونا.. منح وزير التعليم العالي حق تعديل نظام الدراسة والامتحان

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 83930

    عدد المصابين

  • 25544

    عدد المتعافين

  • 4008

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 13374200

    عدد المصابين

  • 7814762

    عدد المتعافين

  • 578470

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:إثيوبيا توضح: لم نبدأ ملء خزان سد النهضة.. والمياه المتجمعة من الأمطار