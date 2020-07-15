غرفة السياحة تكشف عدد المتدربين بالقطاع خلال عام ونصف

كتب - يوسف عفيفي:

قال علي المانسترلي، عضو غرفة شركات السياحة رئيس لجنة التدريب بالغرفة، إن ملف تدريب العاملين بالقطاع السياحي على رأس أولويات الغرفة، ورقم واحد في الأهمية.

وأكد المانسترلي، في تصريحات لمصراوي الثلاثاء، أن التدريب لم يتوقف نهائيا نتيجة فيروس كوورنا، بل أجرت الغرفة 3 دورات تدريبية بشكل أسبوعي حتى تم تدريب 10 آلاف متدرب خلال عام ونصف، وهذا لم يتحقق في تاريخ الغرقة خلال العشر سنوات الماضية منذ بدأ لجنة التدريب بالغرفة عام 2008 لم يتدرب أكثر من 4 آلاف و500 متدرب.

وأوضح أن ذلك يرجع ذلك إلى جهود أعضاء الغرفة ولجنة التدريب التي قامت بالمجهود الأكبر والتخطيط الجيد، بجانب تنوع البرامج التدريبية، ما زاد من الإقبال على طلب الحصول على هذه الدورات بشكل متواصل.

وأشار إلى أن أبرز النقاط التي يتم التدريب عليها تتمثل في الأونلاين وتدريب السائقين وأصحاب الشركات، وكيفية صنع القرار واتخاذ القرارات وقت الأزمات وغيرها من الأمور الأخرى التي تخص القطاع السياحي، وهناك برامج أخرى متنوعة وجديدة تعمل عليها الغرفة.

ووجه المانسترلي رسائل للقطاع السياحي، قائلا: "ربنا يكون في عون وأهل القطاع حيث مر بالعديد من الأزمات منذ ثورة 25 يناير عام 2011 وحتى فيروس كوورنا الحالي، والخير قادم وسنعيش أوقات أفضل خلال الفترة المقبلة وذلك بالثقة في الله وأنفسنا، مع ضرورة التأهيل النفسي و المهني بداية من أكبر موظف وحتى عامل النظافة في الشركة، متابعا: "العالم يعيش ماراثون التجديد ما يعطي مؤشر جيد على التطوير ومنح فرصة طيبة للجميع".

وأشاد بجهود الدولة في دعم القطاع السياحي، من دعم الموظفين والحفافظ عليهم داخل الشركات والفنادق، بجانب توجيهاتها بعدم تسريح العمالة والحفاظ عليها، ووضع تسهيلات على الضرائب وتقسيطها على فترات، بالإضافة إلى دعم الموظفين بمبالغ مالية، والمقبل أفضل قائلا: تفاءلوا خيرا".​



