"الثقافة" تستعد لإقامة احتفالية لتكريم اسم الفنان محمود رضا

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اجتمعت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، والفنان خالد جلال رئيس قطاع الإنتاج الثقافى والفنان عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية والدكتور محمود صلاح مدير فرقة رضا للفنون الشعبية، لمناقشة تفاصيل تنظيم ليلة في حب محمود رضا لتكريم اسم مصمم الاستعراضات الشهير الراحل وأحد مؤسسى فرقة رضا.

وقالت عبدالدايم، إن الراحل محمود رضا يعد من أساطير الفنون الشعبية الذين نجحوا في تغيير وجهة نظر المجتمع لها كما وثق من خلال تصميماته جزء من ذاكرة وتراث مصر الفني.

وأضافت أنن الاحتفالية من المقرر أن تقام على مسرح البالون وجارٍ إعداد برنامج مميز لها يليق بقيمة ومكانة الفنان الراحل وتضم الكثير من إبداعاته التى قدمها على مدى مشواره الفنى ونقلت ملامح من التراث الشعبى في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الراحل سبق الاحتفاء به خلال الاحتفال بمرور 60 عاما على تأسيس الفرقة في ديسمبر من العام الماضى، مؤكدة على السعى المستمر والدائم لتكريم علامات الوطن من النابغين الذين أثروا الحركة الفنية والفكرية بإنتاجهم المميز.

وأكدت وزيرة الثقافة خلال الاجتماع على أهمية استمرار الالتزام بالتدابير الاحترازية في مختلف المواقع والمنشآت وخلال الفعاليات التى تم استئنافها حرصًا على السلامة العامة، وذلك استعدادًا لإطلاق المرحلة الثانية من إعادة تشغيل الأنشطة بمختلف القطاعات.