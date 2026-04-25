"فضحهم فيديو".. ضبط عاطلين لترويج مخدر "البودر" في القليوبية

كتب : علاء عمران

09:07 م 25/04/2026

القبض على عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمحافظة القليوبية.

القبض على عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط المتهم الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، كما تم ضبط شقيقه، وتبين أنه هو الآخر له معلومات جنائية.

وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر "البودر"، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وترويجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين

الاتجار في المخدرات وزارة الداخلية النيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أهالي السويس يشيّعون جثمان الطفل ضحية الهروب من الكلاب الضالة (فيديو وصور)
أهالي السويس يشيّعون جثمان الطفل ضحية الهروب من الكلاب الضالة (فيديو وصور)
ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون
"بمشاركة مرموش".. مان سيتي يتأهل لنهائي كأس الاتحاد بعد الفوز على ساوثهامبتون
ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر 30 يوما؟
ماذا يحدث لجسمك عند التوقف عن تناول السكر 30 يوما؟
بين إعجاب الجمهور وهجوم النقاد فيلم "Michael" في مرمى الانتقادات.. القصة
بين إعجاب الجمهور وهجوم النقاد فيلم "Michael" في مرمى الانتقادات.. القصة

