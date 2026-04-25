القبض على عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليو

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن قيام أحد الأشخاص بترويج المواد المخدرة بمحافظة القليوبية.

القبض على عاطلين بتهمة الاتجار في المخدرات بالقليوبية

وبالفحص وإجراء التحريات، أمكن تحديد وضبط المتهم الظاهر في الفيديو، وتبين أنه عاطل وله معلومات جنائية ومقيم بدائرة مركز شرطة قليوب، كما تم ضبط شقيقه، وتبين أنه هو الآخر له معلومات جنائية.

وعُثر بحوزتهما على كمية من مخدر "البودر"، وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار وترويجها.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهما، وإحالتهما إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق.





اقرأ أيضا:

اتقفش في الكمين.. القصة الكاملة لنجل ميدو في واقعة "المخدرات والخمر" بالتجمع

حقيقة فيديو التعدي على فتاة بشبرا الخيمة: ممارسة علاقة آثمة برضاها

الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين