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بعد 70 ساعة مباحثات.. "الري" تكشف خطوات مصر المقبلة عقب تعثر مفاوضات سد النهضة

12:08 ص الثلاثاء 14 يوليه 2020
بعد 70 ساعة مباحثات.. "الري" تكشف خطوات مصر المقبلة عقب تعثر مفاوضات سد النهضة

الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري

كتب- أحمد مسعد:

قال المهندس محمد السباعي المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد المائية والري، إن مفاوضات سد النهضة التي استغرقت أكثر من 70 ساعة لم تأت ثمارها، مشيرًا إلى هناك خيبة أمل بعد عدم توقيع اتفاق بين الدول الثلاث.

وأعلنت وزارة الري، في بيان اليوم الاثنين، الانتهاء من الجولة التفاوضية دون نتائج.

وأضاف السباعي، في تصريحات لـ"مصراوي" أن كل طرف سيرفع تقرير منفصل، لرئيس الاتحاد الأفريقي، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد اجتماعًا بين رؤساء الدول الثلاث لعرض نتائج الاجتماعات التي تمت خلال الـ11 يومًا الماضية.

وأشار المتحدث الرسمي، إلى أن الاجتماع المقبل بين الرؤساء الثلاثة، سيشهد إما مقترح أو توصية جديدة، يضمن العودة إلى طريق المفاوضات، سواء من قبل أي دولة أو من خلال الاتحاد الأفريقي.

يشار إلى أن تلك المفاوضات تجرى تحت رعاية الاتحاد الأفريقي برئاسة دولة جنوب أفريقيا، والتي أمهلت الأطراف الثلاثة أسبوعين مع عدم ملء السد من قبل إثيوبيا.​

وزارة الموارد المائية والري مفاوضات سد النهضة الاتحاد الأفريقي

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