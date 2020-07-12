الجيزة: استكمال حملة إزالة العقارات المخالفة في نطاق حي الهرم (صور)

8 دقائق من مصر الجديدة للدائري.. تعرف على المحاور المرورية في القاهرة

(مصراوي):

قالت محافظة الجيزة، أن حملة إزالة العقارات المخالفة، مستمرة في نطاق حي الهرم، خاصة في منطقة شارعي الأربعين واللبيني.

وأضافت المحافظة في بيان لها، اليوم الأحد، أنه جاري تنفيذ أعمال إزالات بناصية شارع عبده خطاب، مع شارع عبدالصمد الجابري.