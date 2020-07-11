بكشوف الأسماء.. "الصحفيين" تعلن الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي
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(مصراوي):
أعلنت نقابة الصحفيين، أسماء الصحفيين الفائزين في قرعة شقق الإسكان الاجتماعي، التي عقدتها النقابة "أون لاين" اليوم السبت.
وعقدت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، القرعة العلنية "أون لاين" على وحدات الإسكان الاجتماعي، والتي تم التقدم لحجزها في يناير الماضي، في منطقتي أكتوبر والعبور.
وأعلنت لجنة الإسكان بنقابة الصحفيين، من قبل فتح باب التقدم لوحدات الإسكان الاجتماعي، التي تم تخصيصها لأعضاء النقابة من صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وعددها 1108 وحدات.
وقررت النقابة تأجيل إنهاء الإجراءات طوال الفترة الماضية، بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
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