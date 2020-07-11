متحدث البرلمان: وعي الشعب والتزامه سبب تراجع أعداد مصابي "كورونا"

قال الدكتور صلاح حسب الله، المتحدث باسم مجلس النواب، موجهًا التحية والتقدير إلى حكومة الدكتور مصطفى مدبولي، بصفة عامة والجيش المصري الأبيض بصفة خاصة، على جهودهم الوطنية والكبيرة في مواجهة فيروس كورونا من أول يوم لبدء أزمة وباء كورونا، إن هذه الحكومة نجحت باحترافية ومهنية في تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة فيروس كورونا.

وأضاف حسب الله، في بيان له اليوم السبت، أن الواقع أكد للمصريين أن العمل الجماعي للدولة كان هو منهاج عمل الحكومة في مواجهة فيروس كورونا.

ووجه حسب الله تحية قلبية إلى المصريين على وعيهم الكبير والتزامهم الحقيقي بالتدابير الاحترازية لمواجهة الفيروس، مؤكدًا أن سبب التراجع في عدد الإصابات بكورونا هو التزام المواطن بالإجراءات الاحترازية تجاه وباء كورونا وزيادة الوعي.

وناشد متحدث البرلمان الشعب المصري العظيم الاستمرار في الالتزام بجميع التدابير الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا؛ حتى ننجح جميعًا في القضاء على هذا الفيروس اللعين، معربًا عن ثقته التامة في وعي المصريين، وأن أكبر دليل على ذلك ما شاهدناه خلال المرحلة الماضية داخل مواقع العمل والإنتاج وداخل المساجد ووسائل المواصلات والحقول والزراعات المصرية، من التزام الجميع بالتدابير الاحترازية؛ وفي مقدمتها ارتداء الكمامات.