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شاطئ الموت.. برلماني يطالب بمنع الاستحمام بشاطئ النخيل بعد غرق 11 مواطنًا

12:49 م السبت 11 يوليه 2020
شاطئ الموت.. برلماني يطالب بمنع الاستحمام بشاطئ النخيل بعد غرق 11 مواطنًا

المهندس محمد فرج عامر

طالب المهندس محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية ورئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة منع نزول البحر في شاطئ النخيل مع زيادة حوادث الغرق به.

وقال عامر، في بيان له اليوم السبت، إن آخر حادثة تضمنت أحد عشر غريقًا، وسبقها العديد من الحوادث المروعة بهذا الشاطئ دون أي تحرك من الحكومة.

وأكد رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب أن هذه الكارثة مستمرة من سنوات رغم توصيات البرلمان بمنع الاستحمام في هذا الشاطئ الذي أُطلق عليه شاطئ الموت، بلا جدوى.

وتابع عامر: تقدمت بثلاثة طلبات إحاطة للحكومة بشأن الحوادث في هذا الشاطئ وبيانات عاجلة تطالب بوقف الاستحمام فيه؛ نظرًا لزيادة الحوادث، إلا أن الجهات المعنية في الحكومة لم تحرك ساكنًا.

وطالب محافظ الإسكندرية بضرورة اتخاذ قرار فوري بمنع الاستحمام بهذا الشاطئ؛ حرصًا على حياة المواطنين، خصوصًا الأطفال.

محمد فرج عامر شاطئ الموت شاطئ النخيل غرق المواطنين

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