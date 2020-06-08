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يسمح فيه بأكل السمك.. الأقباط ييدأون اليوم صوم الرسل لمدة ٣٣ يوما

09:53 ص الإثنين 08 يونيو 2020
يسمح فيه بأكل السمك.. الأقباط ييدأون اليوم صوم الرسل لمدة ٣٣ يوما

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

تبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الاثنين، "صوم الرسل" الذي يستمر لمدة 33 يوما وينتهي في 12 يوليو المقبل؛ ذكرى استشهاد الرسولين بطرس وبولس.

ويدخل الأقباط في هذا الصوم تخليدًا لذكرى بدء تلاميذ المسيح التبشير برسالته بين الأقاليم المختلفة، وينتهي بعيد الرسل أو عيد استشهاد الرسولين بطرس وبولس، والذي يحل في 12 يوليو المقبل.

ويعد صوم الرسل هو أول صوم صامته الكنيسة، فقد صامه الآباء الرسل بعد حلول الروح القدس عليهم استعداداً للخدمة، وأنهم صاموا أربعين يوما على مثال موسى النبي قبل أن يستلم لوحي الشريعة وإيليا النبي قبل أن يكلمه الله على جبل حوريب، وأيضا لصوم السيد المسيح أربعين يوماً قبل أن يبدأ خدمته.

ويأتي صوم الرسل ثاني يوم عيد العنصرة، أو عيد حلول الروح القدس، ويعد هذا الصوم من أصوام الدرجة الثانية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية والتي يُسمح فيها بأكل السمك.

وبدأ صوم الرسل بعد تكريم الرسل في المجمع المسكونيّ الأوّل، سنة 325م، على أنّهم معلمو العبادة الحسنة ورعاة المسكونة كّلها، دعا الآباء المجتمعون الصوم: صوم الرسل، وحدّدوا أنّه بعد مرور عيد الخمسين بأسبوع واحد يجب على المسيحيين أن يصوموا عن اللحم والجبن وكلّ مشتقاتهما إلى يوم عيد الرسل في 29 يونيو.

وتعتبر مدة صوم الرسل هي المدة المتغيرة الوحيدة بين أصوام الكنيسة لتحدد كل سنة بمدة مختلفة بين 14 يومًا حتى 49 يومًا.​

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الأقباط بطرس وبولس الرسول

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