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حدث في 8 ساعات| الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. والتموين تعلن موعد صرف الكمامات على البطاقات

08:17 م الثلاثاء 30 يونيو 2020
حدث في 8 ساعات| الأرصاد تحذر من طقس الأربعاء.. والتموين تعلن موعد صرف الكمامات على البطاقات

حدث في 8 ساعات

كتب- محمد عبدالناصر:

شهدت مصر، اليوم الاثنين، مجموعة من الأحداث السياسية والاجتماعية والاقتصادية، كان أبرزها تصريح الرئيس السيسي، قائلا: إن التاريخ سيتوقف كثيرا أمام ثورة 30 يونيو المجيدة، وستظل حية في ذاكرة كل الأجيال، بما رسخته من مبادئ العزة والكرامة والوطنية والحفاظ على هوية مصر الأصيلة من الاختطاف، وإعلان وزير التوين توريد الكمامات لـ64 مليون مستفيد على البطاقات التموينية.

ويرصد مصراوي، أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

السيسي التموين بطاقات التموين الطقس كمامات

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