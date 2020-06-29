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​"القوى العاملة": تعيين 330 شابًا ببورسعيد بينهم 11 من ذوي الهمم

07:13 م الإثنين 29 يونيو 2020
​"القوى العاملة": تعيين 330 شابًا ببورسعيد بينهم 11 من ذوي الهمم

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتب- يوسف عفيفي:


أعلن محمد سعفان، وزير القوى العاملة، تعيين مديرية القوى العاملة ببورسعيد 329 شابًا بمنشآت القطاع الخاصة بمحافظة بورسعيد، من بينهم 11 من ذوي الهمم.

وأضاف الوزير، أن المديرية صرفت 3000 جنيه منحة زواج عامل غير منتظم من المسجلين بوحدة العمالة غير المنتظمة، و2000 جنيه منحة مولود لعامل آخر.

وأوضح السيد السنجابي مدير المديرية في تقريره للوزير عن إنجازات مايو الماضي، أنه تم من خلال مكاتب التفتيش العمالي والسلامة والصحة المهنية متابعة 96 منشأة للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، أسفرت عن رصد 16 حالة تعافت من الفيروس، ووفاة وحيدة بين صفوف العاملين، مؤكدة مراعاة التباعد الاجتماعي وأداء العمل في كافة القطاعات من أجل سلامة العمال والمواطنين.

محمد سعفان وزارة القوى العاملة مديرية القوى العاملة ببورسعيد عامل غير منتظم فيروس كورونا

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