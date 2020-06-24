436 مليون جنيه لتطوير شبكات الكهرباء بالجيزة

كتب- محمد صلاح:

استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود وزارة الكهرباء بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار واستمرار التغذية الكهربائية طبقاً لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ومواجهة الزيادة المستمرة في استهلاك الطاقة الكهربائية والأحمال المتوقعه في أنماط الاستهلاك.

ويأتي ذلك نظراً لما توليه القيادة السياسية من اهتمام بالغ واستمرار عمليات التنمية الشاملة في كافة محافظات مصر والتوجيهات بتوفير البنية التحتية السليمة وتطوير ورفع كفاءة شبكات توزيع الكهرباء بهذه المحافظات لتلبية احتياجات التطور في استخدام الطاقة الكهربائية وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي هذا الصدد وفي نطاق قطاعات شبكات الجيزة -يبلغ عدد المشتركين به حوالى 4.3 مليون شخص، أوضح الوزير، أن الشركة نجحت في تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى أبريل 2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسعات وإحلال وتجديد بتكلفة إجمالية 436 مليون جنيه لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية بالمحافظة وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالي:

- تركيب محولات قدرات مختلفة بعدد 85 محولا.

- تركيب صناديق جهد منخفض بعدد 267 صندوقا.

- مد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالي أطوال 105 كم.

- مد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالي أطوال 81 كم.

- مد خطوط هوائية جهد متوسط بإجمالي أطوال 26 كم.

- تركيب أعمدة جهد متوسط بعدد 101 عامود.

- مد خطوط هوائية جهد منخفض بإجمالي أطوال 31 كم.

- تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 243 عامودا.

- تدوير محولات قدرات مختلفة بعدد 60 محولا.

- إحلال وتجديد صناديق جهد منخفض بعدد 118 صندوقا.

- إحلال وتجديد كابلات جهد متوسط قطاعات مختلفة بإجمالي أطوال 78 كم.

- إحلال وتجديد كابلات جهد منخفض قطاعات مختلفة بإجمالي أطوال 22 كم.

- إحلال وتجديد خطوط هوائية جهد متوسط بإجمالي أطوال 46 كم.

- إحلال وتجديد أعمدة جهد متوسط بعدد 68 عامودا.

- إحلال وتجديد خطوط هوائية جهد منخفض بإجمالي أطوال 208 كم.

- تركيب أعمدة جهد منخفض بعدد 1020 عامودا.

وفيما يتعلق بخطة إحلال الخطوط الهوائية المارة أعلى كتل سكنية إلى كابلات أرضية، تم استبدال خطوط هوائية جهد متوسط تمثل خطورة على المواطنين ضمن خطة الدولة بإجمالي تكلفة 33 مليون جنيه بقطاعات الشركة المختلفة حتى نهاية أبريل 2020.

وتعمل الشركة إلى جانب عمليات تأهيل مراكز خدمة العملاء (أعمال مدنية – منظومات رقمية مميكنة)، على تسريع الإجراءات من خلال خدمة الشباك الواحد، وذلك مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد والتعقيم المستمر حفاظاً على سلامة العملاء والعاملين.

وحول تطوير مراكز خدمة العملاء بالشركة، تم تطوير برنامج خدمة العملاء الموجود بجميع إدارات الشركة من خلال إستحداث خدمة الشباك الواحد لتقديم جميع خدمات الشركة من خلاله بحيث يتعامل المشترك مع شباك واحد والحصول على الخدمة، وذلك عن طريق إنشاء أكثر من شباك واحد في نفس الإدارة لتقديم الخدمة من خلاله، وتم تطبيق ذلك النظام في جميع إدارات الشركة.

وحول برنامج القراءة الموحد والذي يهدف إلى تقليل الأخطاء البشرية ودقة فواتير الكهرباء عن طريق أخذ صورة للعداد على الطبيعة وتحميلها على الأجهزة المخصصة لذلك لدى الكشافين ليتم إرسالها مباشرة إلى مراكز تجميع قراءات العدادات، فقد تم تفعيل البرنامج بالإدارات التجارية المختلفة.

كما تم إنشاء إدارة لخدمة المستثمرين فقط بقطاعات شبكات الجيزة بمدينة 6 أكتوبر وذلك لإنهاء إجراءات المستثمرين الذين تقع استثماراتهم في نطاق الشركة وتسهيل وتقليل زمن الإجراءات لأقصى مدى حيث تم تخفيض الحد الأقصى لفترة الدورة المستندية الخاصة بتوصيل التيار الكهربائي لتصبح 18 يوما فقط.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار خلال الفترة 1/7/2019 حتى 30/4/2020 تم تحصيل 317 ألف محضر بقيمة تصل إلى حوالي 285 مليون جنيه بقطاعات شبكات الجيزة.

كما بلغت عدد عمليات السداد الإلكتروني للعدادات الميكانيكية والرقمية بقطاعات شبكات الجيزة حوالي 418 ألف عملية سداد بإجمالي قيمة تبلغ حوالي 103 ملايين جنيه.

جدير بالذكر أن قطاعات شبكات الجيزة تضم إدارات كل من (الدقي – بشتيل - بولاق الدكرور – الهرم 1 – الهرم 2 - فيصل - 6 أكتوبر1 - 6 أكتوبر 2 - الشيخ زايد - شمال ريف الجيزة 1 - شمال ريف الجيزة 2 - وسط ريف الجيزة - جنوب ريف الجيزة).​