"الحرية المصري": تفويض السيسي في ملفي ليبيا وسد النهضة

(مصراوي):

عقد الدكتور صلاح حسب الله رئيس حزب الحرية المصري، اليوم الاثنين، اجتماعًا مهمًا بحضور الأمين العام أحمد مهنى، وقيادات وأمناء الحزب في المحافظات.

وأكد حسب الله خلال كلمته، دور الحزب في مساندته للقيادة السياسية والزعيم الوطني الرئيس عبدالفتاح السيسي وتفويضه لقيادة الدولة المصرية، واتخاذ ما يراه من إجراءات مناسبة بشأن ملفي ليبيا وسد النهضة، مؤكدًا أن الشعب المصري العظيم يثق ثقة كاملة وبلا حدود في سياسات الرئيس السيسي داخليًا وخارجيًا.

وتطرق حسب الله، إلى جهود الحزب ودعمه لمساندة الدولة والمواطنين في مواجهة أزمة كورونا وتفعيل أكثر من 3 آلاف فاعلية.

وشهد الاجتماع حديثًا موسعًا عن ملف الانتخابات المقبلة لمجلسي الشيوخ والنواب، واهتمام الحزب بتقديم أفضل المرشحين الممثلين للشارع المصري وحدد معايير للاختيار من شعبية وتواصل ووجود داخل الدائرة الانتخابية ودور التنظيم الحزبي في مساندتهم من مقرات وأعضاء وتحليلات وبيانات، وطالب الأمين العام أحمد مهنى الأمناء بالاهتمام باستكمال كافة الوحدات القاعدية وتفعيل وزيادة العضويات وتحديث بياناتها.

كما استعرض أمين التنظيم أيضًا، فعاليات الحزب السابقة والخطة المستقبلية لتفعيل دور الحزب في الفترة المستقبلية للمنافسة في كل الدوائر الانتخابية.