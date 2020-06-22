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نائبة المنطقة الجنوبية توجه بالعمل المستمر لحماية طلاب الثانوية من كورونا

04:28 م الإثنين 22 يونيو 2020
نائبة المنطقة الجنوبية توجه بالعمل المستمر لحماية طلاب الثانوية من كورونا

طلاب الثانوية

كتب- محمد نصار:

قالت المهندسة جيهان عبدالمنعم، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، إنها وجهت جميع أحياء المنطقة باستمرار العمل ليل نهار وبذل كافة الجهود واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية لحماية طلاب الثانوية العامة من عدوى فيروس كورونا المستجد ومتابعة سير عملية الامتحانات بشكل آمن.

وفي ضوء تلك التوجيهات، مر حي المعادي وفرع هيئة النظافة على المدارس للتأكد من استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة وشملت مدارس (محمد فريد - مصطفى كامل - الثانوية العسكرية - حدائق المعادي - الشهيد أحمد أمين (الأزهار) - المعادي القديمة.

كما شن الحي عدة حملات استهدفت إيقاف وإزالة أعمال مخالفة بالتعاون مع قسم شرطة المعادي وشرطة المرافق، وإيقاف أعمال مباني وتعديل بالدور السادس بعد الأرضي بالعقار رقم ٢١ بشارع ١٠٥.

وتم المرورعلى مراكز الجيم للتأكد من غلقها وعدم التشغيل، وغلق كافيه بشارع ١٠٥، وغلق وتشميع كافيه والتحفظ على الشيش والكراسي وتم إيداع المضبوطات بمخازن الحي.

كما قام حي المعادي بالتعاون مع فرع هيئة النظافة برفع مخلفات وتجريد أتربة وقمامة بشوارع (١٢ - ميدان المحطة - ميدان دمشق - شارع ٩ - شارع دمشق - جوار مدرسة حدائق المعادي - كوبري شمال طرة - شارع ٧٢ - شارع ٧٤ - الكلية الأمريكية.

وفي إطار أعمال المتابعة والصيانة المستمرة تلقت غرفة العمليات بحي المعادي بلاغا بشأن كسر بماسورة مياه وتم الانتهاء من إصلاح محبس مياه بشارع ٩ أمام محطة مترو المعادي.

طلاب الثانوية فيروس كورونا جيهان عبدالمنعم

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