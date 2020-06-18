مسئولو الإسكان يتفقدون المحاور والطرق الرئيسية بمدينة 6 أكتوبر

كتب- محمد عبدالناصر:

تفقد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، والمهندس عبدالمطلب ممدوح، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التنمية وتطوير المدن، المحاور والطرق الرئيسية والكباري بمدينة 6 أكتوبر، يرافقهم المهندس كمال بهجات، مساعد نائب رئيس الهيئة، والمهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر

وتفقد المسئولون أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق الواحات، وتشمل رفع كفاءة الطريق الرئيسي وتنفيذ طريق داعم في الاتجاهين بإجمالي طول 35 كم2، وتنفيذ عدد من الأعمال الصناعية (كباري، أنفاق، كباري مشاة)، والطريق الدائري الأوسطي، من تقاطعه مع طريق الفيوم مروراً بتقاطعه مع طريق الواحات وحتى نهاية كردون المدينة، بإجمالي طول 30 كم2، حيث تهدف تلك المشروعات إلى تخفيف الكثافات المرورية داخل المدينة، ونقل الشاحنات، وربط المدينة بالمحافظات والأقاليم المجاورة.

وشدد المهندس خالد عباس، على الالتزام بالبرامج الزمنية المتفق عليها لإنهاء تنفيذ المشروعات، وتكثيف العمالة، والعمل على ورديات، وسرعة تنظيف المواقع التي شارف العمل بها على الانتهاء، وإلغاء التحويلات المرورية لتسهيل حركة المرور بمناطق تنفيذ محاور الطرق والكباري، مثنياً على جودة الأعمال، ومتوجها بالشكر للشركات المُنفذة على استجابتهم لإنهاء أعمال الطرق والأعمال الصناعية والكباري في الأوقات المحددة تماشياً مع خطة التنمية الشاملة.

ووجه نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، بدراسة تطوير الخطة الاستراتيجية لتعظيم الاستفادة من المناطق المحيطة بمحاور الطرق، لتصبح محاور وشرايين تنمية تجارية وصناعية، وعمل دراسة عاجلة لتطوير الخدمات على جانبي المحاور، وخاصة بالمناطق المأهولة والصناعية الموازية لمحاور الطرق.​