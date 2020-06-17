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عبدالعال: بيوت المال العالمية منحت مصر شهادة ثقة بسبب الإصلاحات الاقتصادية

08:42 م الأربعاء 17 يونيو 2020
عبدالعال: بيوت المال العالمية منحت مصر شهادة ثقة بسبب الإصلاحات الاقتصادية

الدكتور علي عبدالعال

كتب- مصراوي:

أكد الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن موافقة صندوق النقد الدولي للتمويل الخاصة بمواجهة تداعيات فيروس كورونا جاء نتيجة الإصلاحات الاقتصادية لذلك لم يدخل في مناقشات مع الجانب المصري في حين رفض تمويل بقيمة 200 مليون دولار لإحدى الدول.

وأضاف عبدالعال، خلال الجلسة العامة لمناقشة الموازنة العامة الجديدة للعام المالي 2020/2021، أن الفترة الماضية شهدت إصلاحات اقتصادية كبيرة، بدليل أن المؤشرات الاقتصادية العالمية قبل جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19"، كانت تصنف اقتصاد مصر باعتباره واعدا، وبالتالي لا يمكن إنكار هذا الأمر وحجم الإصلاحات الاقتصادية التي حدثت.

وتابع رئيس مجلس النواب: بيوت المال في العالم منحت مصر شهادة ثقة بسبب الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة، مشددا على أن ما تم في مشروع التعليم لا أحد يستطيع أن ينكره وقد لا يكون على قدر طموحات الشعب المصري ولكن هناك مجهود لا يستطيع أن ننكره، وللأسف كل المشاكل الموجودة موروثة في النظام الحالي ورث دولة مش عايز أقول مُفلسة.

علي عبدالعال مجلس النواب فيروس كورونا الموازنة العامة صندوق النقد الدولي

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