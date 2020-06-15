القومية للتوزيع تشيد بجهود الوطنية للصحافة في مواجهة فيروس كورونا

كتب - مصراوي:

أشادت الشركة القومية للتوزيع ولجنة إدارة الأزمة واللجان النقابية وجميع العاملين بها، بجهود الهيئة الوطنية للصحافة برئاسة الكاتب الصحفى الكبير كرم جبر، والاهتمام الشديد بصحة وسلامة العاملين بمتابعة الإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء فيروس كورونا المستجد، بداية من تشكيل لجان الأزمة ومتابعة لحظية لحالات الاشتباه والإصابة بين العاملين بفيروس كورونا وتوقيع بروتوكولات طبية مع مستشفيات ومراكز طبية لعلاج العاملين بالمؤسسات الصحفية.

وأشادت الشركة في بيان لها، الاثنين، بتقديم الهيئة دعما عاجلا بمبلغ 100 ألف جنيه لشراء مستلزمات التطهير والتعقيم من وزارة الإنتاج الحربي، والحرص الشديد على المتابعة اليومية والتواصل الدائم مع رؤساء المؤسسات الصحفية والاهتمام بتوفير العلاج ومواد التعقيم والتطهير.

وأكدت المؤسسة، استمرارها في اتخاذ جميع الاجراءات الاحترازية من تعقيم وتبخير وتطهير والتشديد على العاملين في ارتداء الكمامات والتباعد في أماكن العمل، وتقليل العدد واستخدام الكواشف على البوابات، وتقديم تقرير يومي للهيئة عن مستجدات الإصابة والاشتباة والمخالط بين العاملين.

وقالت الشركة القومية للتوزيع، إنها تثمن وتقدر حرص واهتمام الهيئة الوطنية للصحافة ورئيسها كرم جبر، مما كان له الأثر في بعث روح الاطمئنان ورفع الروح المعنوية للعاملين بها.