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جهاز مدينة الشيخ زايد يشن حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات

11:09 ص الإثنين 15 يونيو 2020
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كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس مصطفى فهمي، رئيس جهاز تنمية مدينة الشيخ زايد، بإنه تم شن حملة مكبرة لإزالة التعديات ورفع الإشغالات أمام المحال التجارية بعدة مناطق بالمدينة، مشيرًا إلى أن الحملة جاءت بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة المرافق بالمدينة، وبقيادة نائب رئيس الجهاز للتنمية.

وأوضح "فهمي"، في بيان اليوم الاثنين، أن الحملة شملت مناطق المحور المركزي بالمدينة والحي الثالث، وسنتر النوران بالحي الأول، وأسفرت عن إزالة العديد من التعديات ورفع الإشغالات وغلق وتشميع المحال المخالفة بسنتر تيفولي دوم، مؤكداً استمرار الحملات اليومية لإزالة المخالفات وضبط الشارع بجميع أحياء مدينة الشيخ زايد، وذلك بالتعاون مع قيادات الشرطة.

وشدد رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد، على استمرار تطهير وتعقيم جميع المباني الخدمية بالمدينة، لافتًا إلى أن فرق التطهير والتعقيم قامت بمواصلة أعمالها بتطهير وتعقيم العمارات الجاري تسليمها بمشروع "JANNA 1" حرصاً على سلامة المواطنين، وكذا تطهير مبنى الشهر العقاري ومكتب التموين ومبني خدمة المواطنين بالجهاز ومبنى الجهاز.

مدينة الشيخ زايد إزالة التعديات رفع الإشغالات

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