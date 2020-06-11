منها القاهرة.. 5 محافظات متوقع حرمانها من فتح دور العبادة أول يوليو

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أنه تقرر بدء فتح دور العبادة بالمحافظات الأقل إصابة من أول يوليو مع مراعاة الإجراءات الوقائية وتقييم الموقف أولًا بأول.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة جاءت هذه المحافظات الـ5 الأعلى في الإصابة بفيروس كورونا وبالتالي لن يتم فتح دور العبادة بها، وهي (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية).

وكان رئيس الوزراء صرح بأنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتبارًا من منتصف شهر يونيو الجاري.

وقال مدبولي: اعتبارًا من منتصف يونيو سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات بحيث تضمن سلامة المواطنين.