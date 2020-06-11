أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا إعلان القاهرة جورج فلويد امتحانات الثانوية العامة الطقس حظر التجوال مسلسلات رمضان أسعار الذهب

منها القاهرة.. 5 محافظات متوقع حرمانها من فتح دور العبادة أول يوليو

12:23 م الخميس 11 يونيو 2020
منها القاهرة.. 5 محافظات متوقع حرمانها من فتح دور العبادة أول يوليو

أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام

كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن أسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، أنه تقرر بدء فتح دور العبادة بالمحافظات الأقل إصابة من أول يوليو مع مراعاة الإجراءات الوقائية وتقييم الموقف أولًا بأول.

ووفقا لبيانات وزارة الصحة جاءت هذه المحافظات الـ5 الأعلى في الإصابة بفيروس كورونا وبالتالي لن يتم فتح دور العبادة بها، وهي (القاهرة - الجيزة - الإسكندرية - القليوبية - المنوفية).

وكان رئيس الوزراء صرح بأنه سيتم العمل على بدء العودة التدريجية في كافة قطاعات الدولة اعتبارًا من منتصف شهر يونيو الجاري.

وقال مدبولي: اعتبارًا من منتصف يونيو سنعمل على دراسة إقامة بعض الشعائر في دور العبادة، لكننا سنأخذ بعض الوقت لإتمام ذلك، من حيث دراسة الآليات والتوقيت الملائم والإجراءات بحيث تضمن سلامة المواطنين.

أسامة هيكل دور العبادة فيروس كورونا وزارة الدولة للإعلام كوفيد 19 الإسكندرية القليوبية وزارة الصحة

الخبر التالى:

9 قرارات جديدة.. الحكومة تعلن البيان الرسمي لخطة التعايش

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 38284

    عدد المصابين

  • 10289

    عدد المتعافين

  • 1342

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 7347323

    عدد المصابين

  • 3442690

    عدد المتعافين

  • 415173

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:مواعيد جديدة للحظر وفتح المساجد.. 6 قرارات للحكومة للتعايش مع كورونا