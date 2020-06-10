18 إجراءً.. وزيرة الصحة تكشف خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة

كتب- يوسف عفيفي:

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الاجتماع الأسبوعي للحكومة عبر تقنية "فيديو كونفرانس"، حيث تم استعراض ومناقشة عدد من ملفات العمل المختلفة.

وخلال الاجتماع، تناولت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، الإجراءات الاحترازية لامتحانات الثانوية العامة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وكشفت الوزيرة، عن اتخاذ 18 إجراء للتأمين الطبي للجان امتحانات الثانوية العامة كالآتي:

1- التباعد الاجتماعي في اللجان.

2- ضرورة أن تكون اللجان جيدة التهوية.

3- التأكد من توزيع كمامات جديدة يومياً.

4- تعقيم مقار الامتحانات واللجان.

5- توفير الطاقم الطبي للفحص والفرز للطالب.

6- توفير أدوية الطوارئ.

7- توفير وسائل مكافحة العدوى الخاصة بالإشراف الطبي.

8- التأكد من صلاحية أجهزة الضغط والسماعات.

9- إرسال بيان يومي بالحالات الطارئة والحالات التي تم إحالتها إلى المستشفيات والإجراءات المتبعة.

10- الإبلاغ الفوري للأحداث غير المتوقعة في حينه.

11- التأكد من توفير سيارة إسعاف كاملة التجهيز بالقرب من مقر كل لجنة حتى نهاية فعاليات الامتحانات.

12- التواصل مع هيئة الإسعاف لتوفير سيارة إسعاف للحالات الطارئة داخل اللجان التي تحتاج نقلها إلى المستشفى.

13- ضرورة الإبلاغ الفوري عن أي حالة ارتفاع في درجة الحرارة والاتصال بالإسعاف تحت إشراف رئيس اللجنة لنقل الطالب إلى أقرب مستشفى بعد كتابة تقرير طبي عن الحالة ومعتمد من رئيس اللجنة.

14- ضرورة المرور المستمر على اللجان.

15- التأكد من تطبيق مكافحة العدوى.

16- التزام الجميع بارتداء الواقيات الشخصية.

17- تطبيق التباعد الاجتماعي.

18- توفير الإرشادات الخاصة بالحماية من مرض"كورونا".