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حدث في 8 ساعات| دواء الإيدز لعلاج كورونا.. ومدبولي يحذر من الأسبوعين المقبلين

07:42 م الإثنين 01 يونيو 2020
حدث في 8 ساعات| دواء الإيدز لعلاج كورونا.. ومدبولي يحذر من الأسبوعين المقبلين

حدث في 8 ساعات

كتب- أحمد عبدالمنعم:


شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، بعدما شهدته الأيام الماضية من تزايد مضطرد في أعداد الإصابات، خاصة خلال أسبوع العيد.

كما قررت اللجنة العلمية بوزارة الصحة، إضافة أحد العقارات التي تستخدم في علاج مصابي "الإيدز" ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، الذي حدثته يوم السبت الماضي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:

مصطفى مدبولي مجلس الوزراء وزارة الصحة فيروس كورونا خالد عبدالغفار الإيدز خالد عبدالعال

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