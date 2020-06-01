حدث في 8 ساعات| دواء الإيدز لعلاج كورونا.. ومدبولي يحذر من الأسبوعين المقبلين
كتب- أحمد عبدالمنعم:
شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، بعدما شهدته الأيام الماضية من تزايد مضطرد في أعداد الإصابات، خاصة خلال أسبوع العيد.
كما قررت اللجنة العلمية بوزارة الصحة، إضافة أحد العقارات التي تستخدم في علاج مصابي "الإيدز" ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، الذي حدثته يوم السبت الماضي.
ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي:
الخبر التالى:أمين صندوق نقابة الصحفيين يعلن إصابته بفيروس "كورونا"
اعلان
باقى المحتوى
باقى المحتوى
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
24985
عدد المصابين
-
6037
عدد المتعافين
-
959
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
6148851
عدد المصابين
-
2727832
عدد المتعافين
-
370479
عدد الوفيات
إعلان