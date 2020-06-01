حدث في 8 ساعات| دواء الإيدز لعلاج كورونا.. ومدبولي يحذر من الأسبوعين المقبلين

كتب- أحمد عبدالمنعم:



شهدت مصر، اليوم الاثنين، أحداثًا سياسية واجتماعية واقتصادية، أبرزها، تأكيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الأسبوعين المقبلين سيشهدان ارتفاع معدلات الإصابة بالفيروس، بعدما شهدته الأيام الماضية من تزايد مضطرد في أعداد الإصابات، خاصة خلال أسبوع العيد.

كما قررت اللجنة العلمية بوزارة الصحة، إضافة أحد العقارات التي تستخدم في علاج مصابي "الإيدز" ضمن بروتوكول علاج مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد -19)، الذي حدثته يوم السبت الماضي.

ويرصد "مصراوي" أبرز الأحداث التي شهدتها مختلف أنحاء الجمهورية خلال الـ8 ساعات الماضية على النحو التالي: