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أمطار خفيفة وحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

07:00 ص الجمعة 08 مايو 2020
أمطار خفيفة وحرارة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الجمعة

أمطار خفيفة

كتب - يوسف عفيفي:

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الجمعة، موضحة أنه حار نهارًا بارد ليلاً على القاهرة الكبرى، مائل للحرارة على السواحل الشمالية.

وأوضحت الهيئة، في بيان، أن الطقس يشهد سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من البلاد، مشيرةً إلى أن الرياح معتدلة.

وأشارت الهيئة إلى أن الشبورة المائية في الساعات الأولى من الصباح، بينما يسود طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد.

وتراوحت درجات الحرارة، على القاهرة الكبرى العظمى 34 والصغرى 16 درجة، وسجلت على الوجه البحري العظمى 33 والصغرى 16، وعلى السواحل الشمالية الغربية العظمى 23 والصغرى 17، وعلى السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 29 والصغرى 17، وعلى جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 33 والصغرى 24، وسجلت على شمال الصعيد العظمى 35 والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد العظمى 38 والصغرى 24 درجة مئوية.

سقوط أمطار هيئة الأرصاد الجوية درجات الحرارة طقس الجمعة

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