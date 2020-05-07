الإسكان: جهاز القاهرة الجديدة يسترد 10 أفدنة على طريق القاهرة السويس

كتب- محمد عبدالناصر:



صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن جهاز مدينة القاهرة الجديدة، شن حملة مفاجئة لاسترداد قطعة أرض بمساحة 10 أفدنة على طريق القاهرة السويس الصحراوي، وذلك بالتنسيق بين جهاز المدينة وأجهزة الأمن المختصة.



وأضاف الوزير، في بيان، اليوم الخميس: أسفرت الحملة عن استرداد قطعة الأرض وإزالة جميع المباني والمخالفات والإشغالات الموجودة بها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المستولين عليها، مضيفاً أن ذلك يأتي في إطار جهود أجهزة المدن الجديدة لاستيداء حق الدولة وردع المخالفين.



وأشار المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، إلى أنه أصدر تعليمات فورية لرؤساء التجمعات الثلاثة بالمدينة بشن حملات متكررة بشكل مفاجئ لضبط مخالفات البناء داخل المدينة وإزالتها على الفور.



وحذر الجميع من استغلال الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد، لارتكاب أي مخالفة، فيد القانون ستصل إلى الجميع.



تجدر الإشارة إلى أن الحملة تمت تحت إشراف نائب رئيس الجهاز لمنطقة الامتداد، وبحضور المشرف العام على الإدارة المركزية للتنمية ورئيس لجنة الإزالات بالمدينة، ومدير التنمية بمنطقة الامتداد، وبتأمين قوي من إدارة أمن الجهاز والأجهزة الأمنية المختصة.