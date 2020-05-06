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"خطة النواب": نحن أمام "موازنة أزمة" بسبب تداعيات فيروس كورونا

03:34 م الأربعاء 06 مايو 2020
"خطة النواب": نحن أمام "موازنة أزمة" بسبب تداعيات فيروس كورونا

مجلس النواب

كنب- أحمد علي:

قال الدكتور حسين عيسى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إننا أمام موازنة أزمة بسبب تداعيات فيروس كورونا، مشيرًا إلى حرص اللجنة على تلبية توصيات وملاحظات نواب المجلس بشأن مشروع الموازنة الجديدة.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، في ضوء مناقشات مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي ٢٠٢٠/٢٠٢١.

وأشاد حسين عيسى، بدور وزارة التربية والتعليم في التعامل اللحظي مع تداعيات فيروس كورونا ولم يتم ضياع العام الدراسي على الطلبة.

وأشار إلى أن الوزارة تحركت على وجه السرعة في مواجهة تداعيات الأزمة، موضحًا أنه لأول مرة يتم التعامل الجيد مع مثل هذه الأزمات.

وأكد أن حياة ٢٠ مليون طالب لهم أولوية في هذه المرحلة، لذلك لابد من الأخذ في الاعتبار كافة التدابير اللازمة في مواجهة هذه الأزمة.

مجلس النواب فيروس كورونا حسين عيسى

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