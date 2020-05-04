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شاهد شارع المعز لدين الله قبل لحظات من إفطار اليوم الـ11 من رمضان (صور)

07:31 م الإثنين 04 مايو 2020
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تصوير- محمود بكار:

التقطت عدسة "مصراوي" صورًا لشارع المعز لدين الله الفاطمي قبل إفطار اليوم الـ11 من شهر رمضان الكريم.

ويأتي هذا في ظل أزمة انتشار فيروس "كورونا المستجد"، والإجراءات الحكومية لمكافحة الفيروس.​

شارع المعز فيروس كورونا شهر رمضان

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