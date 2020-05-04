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كلنا فقراء.. رئيس البرلمان منفعلًا على النواب رافضي قانون رسوم تنمية موارد الدولة

02:40 م الإثنين 04 مايو 2020
كلنا فقراء.. رئيس البرلمان منفعلًا على النواب رافضي قانون رسوم تنمية موارد الدولة

الدكتور على عبدالعال

كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:

علق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة للبرلمان، على رفض عدد من أعضاء مجلس النواب قانون رسوم تنمية موارد الدولة، قائلًا: "الدولة ليست غاوية تفرض ضريبة إطلاقًا؛ ولكن فيه ظروف معينة تفرض نفسها علينا، نحن لن نخبي شيئًا ونتعامل بشفافية".

وانفعل رئيس البرلمان على بعض النواب الرافضين لمشروع القانون، قائلًا: "لا أريد تسجيل مواقف سياسية على حساب المصلحة العامة للدولة".

وقال أحد النواب الذي رفض القانون: "إن الناس فقراء"، فرد عليه رئيس البرلمان قائلًا: "كلنا فقراء، وأنا أنتمي لأفقر محافظة في الجمهورية".

علي عبد العال النواب قانون رسوم تنمية موارد الدولة مجلس النواب

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