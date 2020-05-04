كلنا فقراء.. رئيس البرلمان منفعلًا على النواب رافضي قانون رسوم تنمية موارد الدولة
كتب- أحمد علي وميرا إبراهيم:
علق الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، اليوم الإثنين، خلال الجلسة العامة للبرلمان، على رفض عدد من أعضاء مجلس النواب قانون رسوم تنمية موارد الدولة، قائلًا: "الدولة ليست غاوية تفرض ضريبة إطلاقًا؛ ولكن فيه ظروف معينة تفرض نفسها علينا، نحن لن نخبي شيئًا ونتعامل بشفافية".
وانفعل رئيس البرلمان على بعض النواب الرافضين لمشروع القانون، قائلًا: "لا أريد تسجيل مواقف سياسية على حساب المصلحة العامة للدولة".
وقال أحد النواب الذي رفض القانون: "إن الناس فقراء"، فرد عليه رئيس البرلمان قائلًا: "كلنا فقراء، وأنا أنتمي لأفقر محافظة في الجمهورية".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
6465
عدد المصابين
-
1562
عدد المتعافين
-
429
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
3476021
عدد المصابين
-
1112220
عدد المتعافين
-
245531
عدد الوفيات
إعلان