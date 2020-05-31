حدث ليلاً| تفاصيل وفاة موظف بسجن طرة بكورونا.. وأمريكا على صفيح ساخن بسبب "فلويد"​

شهدت ليلة أمس، وحتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، العديد من الأحداث المهمة على الصعيدين المحلي والدولي، وكان أبرزها ما يأتي:

زيادة جديدة.. الصحة: تسجيل 1367 حالة بفيروس كورونا و34 وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، السبت، عن خروج 182 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 5693 حالة حتى اليوم.

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الحالة الرابعة في البرلمان.. إصابة نائب بني سويف بفيروس "كورونا"

كشفت مصادر برلمانية مطلعة، عن إصابة النائب هشام مجدي، عضو مجلس النواب عن بني سويف بفيروس "كورونا" ليسجل بذلك الحالة الرابعة بين أعضاء المجلس التشريعي.

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الصحة تكشف حقيقة صرف "شنطة أدوية كورونا" من الصيدليات

نفت وزارة الصحة والسكان، ما تردد عبر مواقع التواصل الاجتماعي بصرف "شنطة أدوية كورونا" من صيدليات الشركة المصرية لتجارة الأدوية المنتشرة على مستوى الحمهورية.

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"إتاحة غرف عزل وفتح مشروع العلاج".. إجراءات حاسمة من النقابة لحماية الصحفيين وأسرهم

أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أن مجلس النقابة، واصل اتصالاته الكثيفة مع كل الجهات المختصة بمواجهة فيروس كورونا لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة انتشاره بين أعضاء النقابة وأسرهم، وتوصلت هذه الاتصالات التي أجراها النقيب بالتنسيق مع رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل أيمن عبدالمجيد، ووافق عليها المجلس، للإجراءات التالية:

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صحة كفر الشيخ تُسجل إصابة 22 حالة جديدة بكورونا

سجلت مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، السبت، إصابة 22 حالة بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت نتيجة تحليل pcr الخاص بهم بإيجابية إصابتهم بالفيروس.

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"إحنا أسباب".. الصحة تنشر رسالة لطبيب عناية مركزة بمستشفى عزل _ فيديو

نشرت الصفحة الرسمية لوزارة الصحة، عبر فيسبوك، فيديو لطبيب من العناية المركزة بأحد مستشفيات العزل موجها رسالة للشعب المصري.

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الداخلية عن وفاة موظف بسجن طرة بكورونا: "رحل قبل نتيجة التحليل"

كشفت وزارة الداخلية، حقيقة وفاة أحد الموظفين العاملين بسجن طرة نتيجة إصابته بفيروس "كورونا"،

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أسامة هيكل: لا يستطيع أحد في العالم التنبؤ بموعد انتهاء أزمة كورونا

قال أسامة هيكل وزير الدولة للإعلام إنه لا يوجد أحد في العالم يستطيع التنبؤ بانتهاء أزمة فيروس كورونا موضحًا أن الفيروس انتشر في دول منذ أيام ونسبة الإصابة بها مرتفعة جدًا.

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متحدث الوزراء: ارتداء الكمامة إلزاميا في جميع وسائل النقل الجماعي

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن ارتداء الكمامة ليس إلزاميا في السيارات الخاصة، لكنه إلزاميا في جميع وسائل مواصلات النقل الجماعي العامة مثل الأتوبيسات والخاصة مثل أوبر والتاكسيات والميكروباصات والتوك توك أيضا.

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شيكاغو تنتفض في مظاهرة عارمة بعد مقتل جورج فلويد (فيديو)

نقل موقع "ذا صن" عبر بث مباشر، المظاهرات التي اندلعت بمدينة شيكاغو الأمريكية، احتجاجًا على مقتل جورج فلويد.

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ترامب يعلن تأجيل قمة مجموعة السبع إلى سبتمبر

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مساء السبت إنه سيؤجل قمة مجموعة السبع إلى سبتمبر كما سيدعو روسيا وكوريا الجنوبية وأستراليا والهند للحضور.

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لوس أنجلوس تعلن حظر التجول بوسط المدينة قبيل اضطرابات متوقعة

أعلن عمدة لوس أنجلوس إريك جارسيتي حظر التجول بوسط مدينة لوس أنجليس من الساعة 8 مساء السبت (0300 من صباح الأحد بتوقيت جرينتش) إلى الساعة 0530 من صباح يوم الأحد، قائلاً إن الإجراء المتشدد ضروري "لإعادة السلام".

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الولايات المتحدة تستعد لمزيد من الاضطرابات والاحتجاجات تفرض حظر التجول

تشهد مدن في جميع أنحاء الولايات المتحدة حالة تأهب يوم السبت لمزيد من العنف خلال الليل في الوقت الذي يحتج فيه عشرات الالاف من الأشخاص غضبا على وفاة جورج فلويد.

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الشرطة الأمريكية تطلق الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مينيابوليس

أفادت قناة العربية الإخبارية في نبأ عاجل لها، أن الشرطة الأمريكية أطلقت الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في مينيابوليس.

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لضمان سلامتهم.. الخدمة السرية المكلفة بحماية البيت الأبيض تطلب من المواطنين تجنب السير في محيطه

طالبت الخدمة السرية المكلفة بحماية البيت الأبيض في الولايات المتحدة المواطنين تجنب السير في محيطه لضمان سلامتهم.

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بعد غلق 70 يومًا.. المسجد النبوي يفتح أبوبه لصلاة الفجر (صور)

أعلنت رئاسة شؤون الحرمين فتح أبواب المسجد النبوي استعدادًا لاستقبال المصلين لأداء صلاة الفجر.

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رويترز: اقتحام مبنى حكم ولاية أوهايو احتجاجا على مقتل جورج فلويد (فيديو)

اقتحم محتجون مقر مبنى مجلس حكم ولاية أوهايو الأمريكية وحطموا محتوياته ضمن سلسلة احتجاجات على مقتل أمريكي من أصل أفريقي.

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