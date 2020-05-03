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في حالات الطلاق.. خطاب برلماني بسبب عدم تطبيق رؤية الأطفال بعد إغلاق النوادي

01:40 ص الأحد 03 مايو 2020
في حالات الطلاق.. خطاب برلماني بسبب عدم تطبيق رؤية الأطفال بعد إغلاق النوادي

النائبة هيام حلاوة

كتبت- ميرا إبراهيم:

خاطبت النائبة هيام حلاوة، عضو مجلس النواب، رئيس الوزراء، بشأن مشكلة تطبيق الرؤية لأطفال الشقاق في ظل إغلاق النوادي الاجتماعية ومراكز الشباب، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا.

وقالت إنه في ظل قرار إغلاق الأندية الرياضية، والشعبية، ومراكز الشباب بكافة أنحاء الجمهورية كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، توجد فئة عريضة تضررت من ذلك القرار نتاج إغلاق النوادي الاجتماعية والتي كانت تستخدم مقرات للرؤية في قضايا الحضانة وما شابه.

وأكدت وجود ضرر بالغ بالأولاد وبأصحاب الرؤية أيضًا من القرار، خاصة مع وقف الرؤية لأكثر من شهر، مطالبة باستثناء أصحاب الرؤية من هذا القرار أسوة بالفئات المستثناة الأخرى، أو إيجاد بدائل أخرى، للرؤية في النوادي الاجتماعية.

مجلس النواب حالات الطلاق فيروس كورونا إغلاق النوادي الاجتماعية

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