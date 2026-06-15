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110 ملايين مصري خلفكم.. رئيس "شباب النواب" يدعم المنتخب قبل مواجهة بلجيكا

كتب : نشأت حمدي

07:11 م 15/06/2026

النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة

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وجه النائب محمد مجاهد، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، رسالة لدعم وتشجيع المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، بمناسبة خوضه أولى مبارياته اليوم الإثنين، في بطولة كأس العالم أمام المنتخب البلجيكي.

وأكد النائب محمد مجاهد، خلال اجتماع اللجنة اليوم، في رسالته أن المنتخب المصري يمثل واجهة رياضية وحضارية للدولة المصرية، مشددًا على أن اللاعبين يحملون مسؤولية تمثيل 110 ملايين مواطن يقفون جميعهم خلف المنتج القومي من أجل رفع اسم مصر عاليًا.

وأضاف، أن لجنة الشباب والرياضة بالمجلس تثق في قدرات اللاعبين والجهاز الفني، وتؤمن بأن الروح القتالية والانضباط التكتيكي سيكونان مفتاح النجاح في البطولة العالمية.

وأشار رئيس اللجنة، إلى أن الرياضة تمثل أحد أهم أدوات القوة الناعمة للدولة، وقادرة على تعزيز صورة مصر إيجابيًا أمام العالم، مؤكدًا أن القيادة السياسية تولي الرياضة المصرية والرياضيين اهتمامًا غير مسبوق.

ودعا النائب جماهير الكرة المصرية، إلى الالتفاف خلف المنتخب وتقديم نموذج حضاري في التشجيع، لافتًا إلى أن الدعم الجماهيري يمثل عنصرًا محوريًا في رفع الروح المعنوية للاعبين وتحقيق نتائج إيجابية.

وأوضح رئيس لجنة الشباب، أن رسالة الدعم البرلماني تأتي انعكاسًا لإيمان الدولة بقيادة سياسية وبرلمانية وشعبية بمنتخبها الوطني، وتطلعًا إلى بداية قوية في مشوار المونديال تعكس تطور كرة القدم المصرية على الساحة الدولية.

وأشار النائب محمد مجاهد، أن لجنة الشباب والرياضة تتابع عن كثب كافة الاستعدادات والملفات المتعلقة بالمنتخبات الوطنية، مؤكدًا حرص المجلس على توفير الغطاء التشريعي والرقابي اللازم لتطوير البنية الرياضية، وحل أي معوقات تواجه المنظومة.

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لجنة الشباب والرياضة منتخب مصر كأس العالم 2026 مجلس النواب

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