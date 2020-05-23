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الإفتاء: التكبير للعيد يبدأ بعد غروب شمس اليوم الأخير من رمضان

04:04 م السبت 23 مايو 2020
الإفتاء: التكبير للعيد يبدأ بعد غروب شمس اليوم الأخير من رمضان

محمود شلبي

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمود شلبي مدير الفتوى الهاتفية، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن ترديد تكبيرات عيد الفطر، تبدأ من من بعد مغرب اليوم الأخير من رمضان، وتنتهي بأداء صلاة العيد.

وأضاف شلبي في تصريح لمصراوي، أن صلاة العيد في المنازل تؤدى بنفس الشروط التي كانت تؤدى بها في المساجد والساحات، وهي ركعتين الأولى بها سبع تكبيرات والثانية خمسة، ويقرأ الإمام فيهما ما تيسر من القرآن الكريم.

وأشار مدير الفتاوى الهاتفية، إلى أن أداء صلاة العيد دون خطبة بالمنازل جائر شرعا، والصلاة صحيحة في هذه الحالة، لافتا إلى أنه يستحب ترديد تكبيرات العيد قبل الدخول في الصلاة، ومن لم يكبر فصلاته صحيحة.

وأكد أن أداء صلاة عيد الفطر في المنازل دون خطبة جائز شرعا، في ظل غلق المساجد وتعليق الجمع والجماعات.

محمود شلبي دار الإفتاء المصرية صلاة العيد

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