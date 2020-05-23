انخفاض الحرارة وعودة الأمطار.. الأرصاد تعلن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس بدأت في التحسن منذ صباح أمس الجمعة على السواحل الشمالية والقاهرة، ويستمر هذا التحسن اليوم السبت ليشمل مناطق شمال الصعيد وجنوب سيناء، حيث يكون الطق من معتدل إلى حار على إغلب المناطق شديد الحرارة فقط على جنوب الصعيد.

وأضاف شاهين لمصراوي، إن درجات الحرارة تراجعت بمعدل يصل لـ10 درجات عن طقس يومي الأربعاء والخميس الماضيين، لافتًا إلى أن حالة الطقس تشهد استقرارا حتى يوم الجمعة المقبل.

وأشار إلى أن التغير في حالة الطقس نتيجة انخفاض في طبقات الجو العليا، ما يعمل على انخفاض الحرارة بشكل أكبر ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية والقاهرة.

وتابع: "تتراوح درجات الحرارة على القاهرة خلال الأيام المقبلة بين 32 و29 درجة، وعلى السواحل الشمالية من 26 إلى 25 درجة، وعلى الصعيد من 39 إلى 36 درجة.

وأوضح أن الشبورة المائية تعود للظهور في الصباح الباكر في ظل الاستقرار في الاحوال الجوية، على القاهرة والوجه البحري، كما تتواجد فرص لسقوط أمطار غدا الأحد على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، تكون متوسطة الشدة، تقل حدتها كلما اقتربنا من القاهرة، بينما تستمر فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية خلال الأيام المقبلة.

وأكد مدير مركز التنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود نشاط للرياح اليوم وغدا الأحد على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وشمال وجنوب الصعيد، تكون مثيرة للرمال والأتربة على المناطق المكشوفة.