برلماني: 250 ألف مواطن بالدقهلية يشتكون من العطش

تقدم النائب الوفدي أحمد همام، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمى الإمديد، بمحافظة الدقهليه، بطلب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، بشأن سرعة التدخل لحل مشكلة انقطاع وضعف المياه عن عدد من القرى التابعة لمركزى السنبلاوين وتمى الإمديد.

وأضاف همام، في بيان، أن أكثر من مليون مواطن بمحافظة الدقهلية عموما بينهم نحو 250 ألفًا بمركز السنبلاوين وتمى الإمديد على وجه الخصوص يواجهون أزمة طاحنة في مياه الشرب منذ 3 أيام والمواطنون سيموتون عطشا.

وأكد: الكورونا تحاصرهم في الخارج وهذا أمر الله والعطش يلازمهم داخل المنازل، مشددًا على ضرورة التدخل وتقديم حل سريع اليوم قبل الغد.