أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

برلماني: 250 ألف مواطن بالدقهلية يشتكون من العطش

01:41 ص الخميس 21 مايو 2020
برلماني: 250 ألف مواطن بالدقهلية يشتكون من العطش

مجلس النواب

تقدم النائب الوفدي أحمد همام، عضو مجلس النواب عن دائرة السنبلاوين وتمى الإمديد، بمحافظة الدقهليه، بطلب إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، بشأن سرعة التدخل لحل مشكلة انقطاع وضعف المياه عن عدد من القرى التابعة لمركزى السنبلاوين وتمى الإمديد.

وأضاف همام، في بيان، أن أكثر من مليون مواطن بمحافظة الدقهلية عموما بينهم نحو 250 ألفًا بمركز السنبلاوين وتمى الإمديد على وجه الخصوص يواجهون أزمة طاحنة في مياه الشرب منذ 3 أيام والمواطنون سيموتون عطشا.

وأكد: الكورونا تحاصرهم في الخارج وهذا أمر الله والعطش يلازمهم داخل المنازل، مشددًا على ضرورة التدخل وتقديم حل سريع اليوم قبل الغد.

مجلس النواب الدقهلية مجلس الوزراء انقطاع المياه

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:هل امتلأت نُزل الشباب ومستشفيات العزل بالمصابين بكورونا؟.. متحدث الوزراء يجيب