أكثر الكلمات إنتشاراً

فيروس كورونا امتحانات الثانوية العامة عادل إمام رامز جلال الدوري الألماني مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال أسعار الذهب

الإنتاج الإعلامي: منع دخول أي شخص من العاملين والمترددين دون ارتداء الكمامة بدءا من ٣٠ مايو

03:52 م الأربعاء 20 مايو 2020
الإنتاج الإعلامي: منع دخول أي شخص من العاملين والمترددين دون ارتداء الكمامة بدءا من ٣٠ مايو

الكمامة

كتب- مصراوي:
أوصت لجنة السلامة والصحة المهنية بمدينة الإنتاج الإعلامي، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات للعاملين والمترددين على المدبنة، ومنع دخول أي شخص دون ارتداء الكمامة.
وأكدت اللجنة في خطاب اليوم إلى رئيس القطاع الاقتصادي، أنه بناء على ما انتهت إليه اللجنة بشأن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبناء على قرار مجلس الوزراء، فقد أوصت اللجنة بالتنبيه على جميع القنوات والكافيتريات والمترددين على المدينة، أنه ابتداء من السبت الموافق ٣٠ مايو، سيتم منع دخول أي شخص إلى المدينة دون ارتداء الكمامة كما يحذر من خلع الكمامة خلال تواجده في المدينة.

مدينة الإنتاج الإعلامي الكمامة فيروس كورونا إحنا أقوي من كورونا

الخبر التالى:

بعد قِصر مدة الحجر.. لجنة العالقين بـ"الوزراء" تضع آليات رد مبالغ فترات العزل

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 13484

    عدد المصابين

  • 3742

    عدد المتعافين

  • 659

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 4947841

    عدد المصابين

  • 1936718

    عدد المتعافين

  • 322787

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:الأزمة تتصاعد.. أطباء التكليف يصرون على الامتناع عن التسجيل: قرار الوزارة غير واضح