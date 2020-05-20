الإنتاج الإعلامي: منع دخول أي شخص من العاملين والمترددين دون ارتداء الكمامة بدءا من ٣٠ مايو

كتب- مصراوي:

أوصت لجنة السلامة والصحة المهنية بمدينة الإنتاج الإعلامي، بضرورة الالتزام بارتداء الكمامات للعاملين والمترددين على المدبنة، ومنع دخول أي شخص دون ارتداء الكمامة.

وأكدت اللجنة في خطاب اليوم إلى رئيس القطاع الاقتصادي، أنه بناء على ما انتهت إليه اللجنة بشأن الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وبناء على قرار مجلس الوزراء، فقد أوصت اللجنة بالتنبيه على جميع القنوات والكافيتريات والمترددين على المدينة، أنه ابتداء من السبت الموافق ٣٠ مايو، سيتم منع دخول أي شخص إلى المدينة دون ارتداء الكمامة كما يحذر من خلع الكمامة خلال تواجده في المدينة.