أكثر الكلمات إنتشاراً

حادث بئر العبد برنامج رامز جنون رسمي عيد العمال رامز جلال رمضان 2020 فيروس كورونا مسلسلات رمضان الطقس حظر التجوال إحنا أقوى من كورونا أسعار الذهب

​ القومي للمرأة يشيد بدور "تحيا مصر" في توفير المواد الغذائية للأكثر تضررًا بكورونا

10:43 م السبت 02 مايو 2020
​ القومي للمرأة يشيد بدور "تحيا مصر" في توفير المواد الغذائية للأكثر تضررًا بكورونا

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة

كتبت- نور العمروسي:

أشاد المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بدور صندوق تحيا مصر، والتنسيق الذي يجريه مع وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية، بتخصيص حصة من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات للمجلس القومي للمرأة لتوزيعها من خلال فروعه في المحافظات، على الأسر الأولى بالرعاية والمتضررة من تداعيات تفشي فيروس كورونا.

وأطلق صندوق تحيا مصر 22 قافلة جديدة تتضمن 123 سيارة محملة بـ1650 طنًا من المواد الغذائية واللحوم والمطهرات ليتم توزيعها على 150 ألف من الأسر الأولى بالرعاية في 22 محافظة بمناسبة شهر رمضان المعظم.

ويأتي ذلك ضمن أنشطة مبادرة "نتشارك هنعدي الأزمة" التي أطلقها الصندوق لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتخفيف الأعباء المعيشية عن الأسر الأولى بالرعاية والعمالة غير المنتظمة.

وأعربت مرسي عن سعادتها وفخرها بالجهود التي تتم حاليًا والتعاون القائم بين العديد من مؤسسات الدولة بقطاعاتها المختلفة لدعم ومساندة الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة الدعم، والتي تضررت في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها مصر والعالم حاليًا نتيجة لتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيدًا بجهود الصندوق في هذا الإطار.

مايا مرسي المواد الغذائية المجلس القومي للمرأة وزارة التضامن الاجتماعي صندوق تحيا مصر

الخبر التالى:

"خليكم شجعان".. طبيب مصاب بكورونا يوجه رسالة لزملائه من غرفة العناية المركزة

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى مصر

  • 6193

    عدد المصابين

  • 1522

    عدد المتعافين

  • 415

    عدد الوفيات

كورونا فى العالم

  • 3346297

    عدد المصابين

  • 1056326

    عدد المتعافين

  • 238826

    عدد الوفيات

أخبار قد تهمك

إعلان

إعلان

  • عاجل:"سيناريو الـ5 آلاف حالة".. مصادر تكشف خطة الصحة الجديدة للتعامل مع كورونا