رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة يكلف بشن حملات مكبرة لضبط مخالفات المباني

كتب - محمد عبد الناصر:

أصدر المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة، تكليفات لرؤساء التجمعات بشن حملات مكبرة بشكل مفاجئ لضبط مخالفات المباني داخل المدينة، وذلك في إطار تنفيذ قرارات رئاسة مجلس الوزراء برصد مخالفات المباني والتعامل معها، دون تهاون والإزالة على الفور، بالإضافة إلى تشكيل لجنة التدخل السريع بقيادة أمن جهاز المدينة لتتواجد على مدار 24 ساعة لرصد مخالفات المباني.

من جانبه، قال المهندس أحمد مصطفي، نائب رئيس جهاز مدينة القاهرة الجديدة للتجمع الأول: إنه تم رصد مخالفة ببناء روف مخالف بمنطقة شرق الأكاديمية وبقطعة أخرى بالتجمع الأول خلال حملة تم القيام بها، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية علي الفور ضد المخالفين.

وتابع المهندس عادل عبدالعزيز، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، أنه تم ضبط مخالفة ببناء روف بامتداد غرب الجولف بمنطقة التجمع الثالث، وتم التعامل على الفور.

وأضافت المهندسة سلوى بيومى، نائبة رئيس الجهاز للتجمع الخامس، أنه تم التحرك علي الفور بشن حملة مكبرة وتم رصد بناء غرف سطح بعدة قطع بمنطقة حي الدبلوماسيين وقطعتين في حي النرجس بمنطقة التجمع الخامس، وتم اتخاذ الاجراءات القانونية، والتعامل على الفور.

وشدد رئيس الجهاز على أنه تم إيقاف الأعمال والإزالة على الفور، مؤكدا أنه لا تهاون مع المخالفين خاصة مع من يستغلون ظروف تعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد في البناء العشوائي.

وأكد رئيس الجهاز استمرار حملات إزالة التعديات ومنع المخالفات بالمدينة بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق وأمن الجهاز وكافة الإدارات المعنية وذلك تنفيذاً للقانون، مشيراً الي أنه جارٍ استكمال وتكثيف حملات إزالة المخالفات والتعديات لمنع المظاهر العشوائية بالمدينة ولردع المخالفين.

وفي سياق متصل، أشار غنيم، إلى أنه تم شن حملة لرصد جميع الأفران المخالفة بمنطقة النقابات بالحى الثالث، وذلك بالتعاون مع إدارة التنمية والأحياء بالتجمع الثالث بإشراف المهندس عادل عبدالعزيز نائب رئيس الجهاز، والمهندس عنتر الدمرداش، مدير عام إدارة التنمية بالتجمع الثالث وأمن الجهاز وإدارة النظافة.