رئيس الوزراء: مناقشة إعادة فتح دور العبادة بعد 15 يونيو

كتب - محمد نصار:

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، الأحد، إن الحكومة سوف تناقش إعادة فتح دور العبادة في النصف الثاني من شهر يونيو المقبل بعد أسابيع من الإغلاق بسبب فيروس كورونا.

وأضاف مدبولي في مؤتمر صحفي أن الحكومة سوف تبحث مع الجهات المعنية الاجراءات التي يجب اتخاذها عند إعادة فتح دور العبادة.

وقال "دي هتاخد وقت نتيجة للتجمعات الكبيرة في الصلوات وما هي الآليات والتاريخ المحدد لإعادة إقامة بعض الشعار والإجراءات الاحترازية في دور العبادة."