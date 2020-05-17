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"مين قالك إن الفيروس انتهى".. مجلس الوزراء يحذر من التساهل في إجراءات الوقاية من كورونا

02:26 م الأحد 17 مايو 2020
"مين قالك إن الفيروس انتهى".. مجلس الوزراء يحذر من التساهل في إجراءات الوقاية من كورونا

مواطن يرتدي كمامة للوقاية من كورونا

كتب- محمد نصار:

نشر مجلس الوزراء المصري، مقطع فيديو للتوعية بخطورة فيروس كورونا المستجد والتحذير من التساهل في اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية المعلن عنها لمواجهة الفيروس.

وقال المجلس، في الفيديو: مين قالك إن الفيروس اختفى، وليه اهتمامك بنفسك واللي حواليك قل، ليه مبقتش تلبس الكمامة، هل مستني حد عزيز عليك يتعب.

وتابع: إحنا مش بنخوفك، إحنا بس بنفكرك إن الفيروس لسه موجود، ولسه مجاش الوقت علشان نطمن ونرجع لحياتنا الطبيعية، لازم تهتم علشان نعدي الأزمة دي لازم أنت كمان تساعد وتقوم بدورك.. خليك قد المسئولية.

فيروس كورونا الوقاية من كورونا مجلس الوزراء

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