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السياحة تكشف مصير الفنادق التي لم تستوف اشتراطات السلامة الصحية للتشغيل

03:22 م السبت 16 مايو 2020
السياحة تكشف مصير الفنادق التي لم تستوف اشتراطات السلامة الصحية للتشغيل

السياحة تكشف مصير الفنادق التي لم تستوف اشتراطات ا


كتب - يوسف عفيفي:
كشف عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، عن مصير الفنادق التي سيتم فحصها ولم تستوف الاشتراطات المطلوبة للسلامة الصحية.

وبحسب بيان اليوم، تأتي هذه الاشتراطات طبقًا للضوابط العامة التي اعتمدها مجلس الوزراء وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، وذلك تمهيدا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وأوضح العاصي، أن الفنادق التي يتم فحصها ولم تستوف الاشتراطات الصحية المطلوبة سيتم توفيق أوضاعها وإعادة عملية الفحص لهم لاحقا تمهيدا لاستقبال النزلاء المصريين - السياحة الداخلية-.

وأشار إلى أن نتائج التفتيش والمراجعة التي أجرتها لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، أسفرت عن أن 7 من 10 فنادق تم مراجعتهم بمحافظة البحر الأحمر و3 من 5 فنادق تم مراجعتهم بمحافظة جنوب سيناء، قد استوفت جميع الاشتراطات والضوابط وسيتم إعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

وتابع: وباقي الفنادق التي تم فحصها بالمحافظتين حتى الآن وثبت عدم استيفائهم للاشتراطات سيتم توفيق أوضاعهم وإعادة عملية الفحص لهم لاحقا.

ويبلغ عدد الفنادق التي تقدمت بطلبات إلى غرفة المنشآت الفندقية حتى الآن نحو 172 فندقا لفحص ومراجعة التزامهم بهذه الضوابط تمهيدا لإعادة التشغيل في حال التزامهم وحصولهم على الشهادة الصحية المعتمدة من قبل من وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان وغرفة المنشآت الفندقية.

وبدأت الخميس الماضي، لجان الفحص المشتركة بين وزارتي السياحة والصحة، وغرفة المنشآت الفندقية وممثلين من المحافظات السياحية المعنية، أعمال التفتيش على الفنادق الموجودة بالمدن السياحية (البحر الأحمر وجنوب سيناء والأقصر وأسوان) تمهيدا لإعطائهم شهادة السلامة الصحية المعتمدة حتى يستطيعوا استقبال النزلاء المصريين.

اشتراطات السلامة الصحية فيروس كورونا الفنادق وزارة السياحة

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