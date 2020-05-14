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وزير الكهرباء يستعرض نتائج تطوير قطاع الإسماعيلية

01:15 م الخميس 14 مايو 2020
وزير الكهرباء يستعرض نتائج تطوير قطاع الإسماعيلية

الدكتور محمد شاكر


كتب- محمد صلاح:

استعرض الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، جهود الوزارة بشركاتها المختلفة لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية وتحسين مستوى الأداء وذلك لضمان استقرار التغذية الكهربائية، طبقًا لمعايير الجودة وتقليل فترات انقطاع التيار ولمواجهة الزيادة المستمره في استهلاك الطاقة الكهربائية واتباع كافة الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا بين العاملين.

كما استعرض وزير الكهرباء، وفق بيان، اليوم الخميس، تقريرًا يتضمن آخر ما تم إنجازه من أعمال بنطاق قطاع الإسماعيلية الذي يبلغ عدد المشتركين به حوالي (581623) مشتركًا، حيث نجحت الشركة في تحقيق عدد من الإنجازات وذلك حتى 31/3/2020 متضمنة تنفيذ أعمال توسيع وإحلال لرفع كفاءة الشبكة الكهربائية في هذا القطاع وتحسين الخدمة للمشتركين خلال الفترة على النحو التالي:

- إحلال وتجديد عدد من المهمات بالخطة الطموحة من عام 2017 حتى تاريخه متضمنة 325 كم موصلات جهد منخفض.

– 32233 كجم موصلات جهد متوسط

– 6724متر كابلات جهد منخفض 16904متر كابلات جهد متوسط

– 1262عامود جهد منخفض

– 379 عامود جهد متوسط

– 17محول قدرات مختلفة

– 7كشاك كاملة بالمحول

– 4 اكشاك فارغة

– 5موزعات حلقية

- 14صندوق توزيع جهد منخفض

– 4 سكينة ثلاثية بتكلفة 30.6 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بموقف الضبطية القضائية ومحاضر سرقات التيار، تم تحرير 4356 محضر بقيمة تصل إلى 6.2 مليون جنيه وبلغت عدد المحاضر التي تم تحريرها من خلال شرطة الكهرباء (22333) بقيمة تبلغ حوالي 15مليون جنيه.

محمد شاكر وزير الكهرباء كهرباء الاسماعيلية

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