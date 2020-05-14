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المجتمعات العمرانية: إزالة فورية لمخالفة بناء بمدينة 6 أكتوبر

12:15 م الخميس 14 مايو 2020
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كتب-محمد عبدالناصر:

قال المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة 6 أكتوبر، إنه تم رصد وإزالة مخالفة بناء بالقطعة رقم 1577 بالحي الثالث المجاورة السابعة بالمدينة، وذلك بالتنسيق بين الإدارات المختصة بالجهاز وشرطة التعمير بالمدينة.

وأضاف الشربيني، في بيان، اليوم الخميس: تمثلت الأعمال البنائية في إقامة غرف سطح زائدة بالمخالفة للتراخيص، وهو ما أسفر عن إزالتها على الفور واتخاذ الإجراءات القانونية ضد مالك القطعة.

وأشار إلى استمرار حملات رصد وإزالة المخالفات لمنع استغلال المخالفين لتعامل الدولة مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بالمتابعة المستمرة لمحاربة ظاهرة البناء المخالف والقضاء عليها في المهد.

وفي سياق متصل، كلف المهندس محمد القصري، رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، الإدارات المختصة بالجهاز، بشن حملة مكبرة لإزالة مخالفات البناء بالتنسيق بين إدارات الجهاز المختصة والجهات الأمنية.

وشدد رئيس جهاز تنمية مدينة النوبارية الجديدة، على الإدارات المختصة بالجهاز بالمتابعة المستمرة ومنع جميع أعمال المخالفة بالمدينة وإزالتها على الفور، لمنع العشوائية وردع المخالفين.

وأكد أنه سيتم تحويل محاضر مخالفات البناء إلى النيابة العسكرية طبقاً لقانون الطوارئ، لردع الذين يستغلون الظروف الاستثنائية لتداعيات فيروس كورونا المستجد.​

إزالة فورية لمخالفة البناء المجتمعات العمرانية المهندس شريف الشربيني مدينة 6 أكتوبر

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