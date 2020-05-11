3 خيارات.. تعديلات قانون قطاع الأعمال تحدد سيناريوهات التعامل مع الشركات الخاسرة
كتب- أحمد علي:
حددت تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال الجديد، كيفية التعامل مع الشركات الخاسرة، إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين، ليكون الحل إما بزيادة رأس المال أو التصفية أو الدمج.
ونصت المادة 38 من تعديلات قانون شركات قطاع الأعمال، الذي وافقت عليه اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، اليوم الاثنين، بحضور الوزير هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، على: "إذا بلغت قيمة خسائر الشركة كامل حقوق المساهمين بالشركة، يتم عرض الأمر على الجمعية العامة للشركة لزيادة رأسمالها لتغطية الخسائر المرحلة".
ونصت المادة على: "في حال عدم زيادة رأس مال الشركة وفقًا لما سبق، وجب العرض على الجمعية العامة غير العادية لحل وتصفية الشركة أو دمجها في شركة أخرى بمراعاة الحفاظ على حقوق العاملين بها بما لا يقل عما تضمنه قانون العمل، وذلك كله وفقًا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيدية".
وأضافت المادة: "على الشركات القائمة توفيق أوضاعها طبقًا لحكم الفقرة السابقة خلال مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون".
كورونا.. لحظة بلحظة
كورونا فى مصر
-
9746
عدد المصابين
-
2172
عدد المتعافين
-
533
عدد الوفيات
كورونا فى العالم
-
4142970
عدد المصابين
-
1427179
عدد المتعافين
-
283861
عدد الوفيات
إعلان