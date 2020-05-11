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محافظ الجيزة: فرض الحجر الصحي على 6 عقارات في مركز أوسيم

06:26 م الإثنين 11 مايو 2020
محافظ الجيزة: فرض الحجر الصحي على 6 عقارات في مركز أوسيم

محافظ الجيزة أحمد راشد

كتب- أسامة علي:

قال اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم فرض الحجر الصحي على 6 عقارات بعزبة زاوية نابت بمركز أوسيم لمده 14 يومًا، بعد ثبوت وجود حالات إصابة بفيروس كورونا، في إطار تنفيذ الإجراءات الوقائية لمجابهة تفشي فيروس كورونا حفاظًا على سلامه المواطنين.

وأضاف محافظ الجيزة في تصريحات تلفزيونية، أن أعداد الإصابات بفيروس كورونا أكثر من ألف حالة، وهناك حالات تم شفاءها، مشيرًا إلى أن إجراءات الحجر الصحي تفرض فقط في حالة تزايد الحالات بناء على تعليمات وزارة الصحة.

وأكد المحافظ، اتخاذ عدد من الإجراءات لتسهيل سبل المعيشة لأهالي العذبة وتشمل توصيل الأدوية إلى المنازل لأصحاب الأمراض المزمنة، وألبان الأطفال، وتوفير سيارات إسعاف لنقل أي حالات مرضية حرجة إلى المستشفيات، وتوفير متطوعين من داخل القرية لتقديم الخدمات لكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

محافظ الجيزة أحمد راشد الحجر الصحي مركز أوسيم فيروس كورونا

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