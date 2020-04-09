حديقة الحيوان تستعين بفرق المكافحة للحد من انتشار فيروس كورونا - صور

كتب- أحمد مسعد :

تصوير - أحمد علاء:

شهدت حديقة الحيوان التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، عملية تطهير واسعة بداية من مكاتب العاملين مروراً ببيوت الحيوانات ؛في خطوة استباقية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبدأت فرق الانتشار التابعة للوزارة في عمليات التطهير منذ الصباح الباكر، والتقى بهم اللواء محمد رجائي رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والأطباء البيطرين، لوضع خط سير الحملة وعمليات تطهير كافة الأرجاء حتي بيوت الحيوانات.

وقال اللواء محمد رجائي ،رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن عمليات التطهير تأتي ضمن خطة الدولة الاستراتيجية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أن التطهير إجراء روتيني، والحديقة تتخذ العديد من الإجراءات الاحترازاية منذ ظهور الأزمة.

وأضاف رجائي لمصراوي، أن كافة الحدائق العامة مغلقة ولم يصدر بعد قرار بفتحها، لافتا إلي أن الدولة تتخذ هذه الإجراءات خوفا على صحة المواطن.

وأشار إلي أهمية مرور الأطباء البيطريين بشكل يومي لمتابعة الحالة الصحية للحيوانات مع مراقبة السلوك الطبيعي للحيوان. ​