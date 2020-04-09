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بسبب إحياء ليلة النصف من شعبان.. إنهاء خدمة مؤذن وإلغاء تصريح خطيب مكافأة بالمنوفية

03:32 م الخميس 09 أبريل 2020
بسبب إحياء ليلة النصف من شعبان.. إنهاء خدمة مؤذن وإلغاء تصريح خطيب مكافأة بالمنوفية

الدكتور محمد مختار جمعة

كتب- محمود مصطفى:

أنهى الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، خدمة مؤذن وألغى تصريح خطابة لخطيب مكافأة بمديرية المنوفية.

وأوضحت وزارة الأوقاف، في بيان، اليوم الخميس، أن المؤذن أعطى مفاتيح مسجد سيدي علي أبوالنور بمركز منوف بالمنوفية، لشقيقه خطيب المكافأة الذي شرع في إحياء ليلة النصف من شعبان، بعد صلاة المغرب أول أمس الثلاثاء.

وأكدت الوزارة إنهاء خدمة كل من يخالف تعليمات غلق المساجد على الفور وبلا أي تردد في ظل الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم كله، وفي ضوء تأكيد دار الإفتاء المصرية وغيرها من المؤسسات الدينية على حرمة مخالفة تعليمات الأوقاف في ذلك، وحرمة الإصرار على إقامة الجماعة في المسجد في ظل هذه الظروف الراهنة التي يؤكد العالم كله على خطورة الاختلاط فيها على النفس البشرية.

وأكدت وزارة الأوقاف أيضًا على عدة أمور كالتالي:

1. ضرورة غلق المسجد من الداخل غلقًا تامًا أثناء رفع الأذان .

2. الاستجابة لتعليمات جميع مؤسسات الدولة واجب شرعي ووطني وإنساني.

3. لا مكان بالوزارة لأصحاب الانتماءات أو المغيبين عن الواقع.

4. أنها جادة في إنهاء خدمة كل من يخالف تعليماتها بشأن غلق المساجد غلقًا كاملاً في المدة التي حددتها السلطة المختصة.​

محمد مختار جمعة وزارة الأوقاف ليلة النصف من شعبان إنهاء خدمة مؤذن المنوفية

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